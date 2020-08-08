我國今（8日）再增2例境外移入確診，另先前一位赴港台女確診，由於該女說詞比較反覆，疫調棘手，因此近期將調查手機紀錄，進一步匡列該案的接觸者，指揮中心發言人莊人祥將在下午2點開記者會說明相關事宜。

指揮中心今宣布，我國再增2例境外移入確診，截至目前累計有82,737例新型冠肺炎相關通報（含81,625例排除），其中479例確診，分別為387例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例待釐清。

日前一名50多歲台女自台赴港確診，活動範圍多在北部，至今感染源成謎。發言人莊人祥昨表示，該女子是住院後才出現症狀，推估對台影響不大，但在台感染也是有可能的，且由於該女的說詞反覆，目前無法提供確切的活動足跡，因此將會先調查手機紀錄，進一步匡列接觸對象。

而在台確診新冠肺炎的比利時工程師，與一名日本工程師自台反日後確診，共匡列573位接觸者，其中567人核酸檢測陰性，僅剩6人的檢驗結果尚未公布。

(中時新聞網)