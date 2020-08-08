是否再南下為李眉蓁站台？ 侯友宜：市政有空的時候會去 11:382020/08/08 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今於蘆洲湧蓮寺受訪被問到是否再南下為國民黨候選人李眉蓁輔選？侯友宜表示，在市政有空的時候，還是會去為李眉蓁加油打氣。(戴上容攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長補選15日舉行投票，新北市長侯友宜今於蘆洲湧蓮寺受訪，被問到是否再南下為國民黨候選人李眉蓁輔選？侯友宜表示，在市政有空的時候，還是會去為李眉蓁加油打氣。 侯友宜表示，他知道李眉蓁在選戰中很辛苦，他也一直鼓勵李眉蓁，要打一場漂亮、美好的選舉，無論輸贏都要全力以赴，盡心盡力把選戰當成人生的淬鍊，而他會在市政有空的情況下南下為李眉蓁加油；據了解，侯友宜9日全天無公開市政行程。 (中時 ) #侯友宜 #市政 #加油 #選戰 #市長 也許您會感興趣 推薦閱讀 排除境外陸生返台說法又變？ 蘇揆：保護同胞的因應措施 12:062020/08/07 政治 入境普篩是愚人的問題？侯友宜：全世界都在做 10:392020/08/07 生活 徐永明LINE對話曝光引熱議 媒體人曝不為人知真相 09:582020/08/08 政治 侯友宜指普篩是防線 柯P：必須要有數據 10:572020/08/07 生活 彰化優質農產 新北市場優先賣 04:102020/08/07 地方新聞 貪汙就放棄假釋！李眉蓁簽切結書 嗆陳其邁應解釋與蘇震清關係 09:272020/08/07 政治 存款13萬遭質疑 藍要陳說清楚 04:102020/08/08 政治要聞 新北捷運聯開案開跑 將創525億投資金 11:552020/08/07 生活 旺House》 冠德秀朗橋站聯開案啟動 預計2025年完工 13:082020/08/07 財經 李眉蓁喊「我爸爸不是貪污罪」 刺中陳其邁、民進黨痛點 19:512020/08/07 政治 政治熱門新聞 收賄風暴後他爆政黨最新民調 嚇死人！ - 政治 陳其邁爆2018落選時在車上打電話給韓國瑜 韓回10字 - 政治 時代力量對不起年輕人！沈富雄預言徐永明結局 - 政治 新科立委最新民調出爐 第一名居然是她 - 政治 韓團隊回來了！這畫面讓韓粉們紅了眼眶：好想念你們 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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