高雄市長補選15日舉行投票，新北市長侯友宜今於蘆洲湧蓮寺受訪，被問到是否再南下為國民黨候選人李眉蓁輔選？侯友宜表示，在市政有空的時候，還是會去為李眉蓁加油打氣。

侯友宜表示，他知道李眉蓁在選戰中很辛苦，他也一直鼓勵李眉蓁，要打一場漂亮、美好的選舉，無論輸贏都要全力以赴，盡心盡力把選戰當成人生的淬鍊，而他會在市政有空的情況下南下為李眉蓁加油；據了解，侯友宜9日全天無公開市政行程。

(中時 )