總舖師阿德大哥12年前確診口腔癌4期，現在發揮專長為病友打造營養食譜，更發願成為陽光口腔癌宣導志工。（陽光基金會提供／林良齊台北傳真）

總舖師阿德大哥，因工作交際長期使用香菸與檳榔，12年前確診口腔癌四期，面對一連串手術與治療，與術後造成的顏面損傷、及無法吞嚥、口齒不清等困難，所幸女兒一路的陪伴，與陽光基金會服務的介入讓他重啟希望，如今不僅發揮專長為病友打造營養食譜，更發願成為陽光口腔癌宣導志工。

阿德女兒小芳回想，發現父親患口腔癌時，一度心痛地與媽媽相擁大哭，憂心失去爸爸，為找回曾經愛笑、開朗的阿爸，女兒得知陽光基金會提供口腔癌病友服務，能幫助阿爸改善生理功能障礙跟心理的壓力，她收拾起眼淚，積極邀請阿爸接受陽光基金會服務，陪伴父親參與各種活動。

阿德回想，術後因顏面的改變，無法正常吃東西，傷口異味瀰漫家中，出門在外被人叫「妖怪」甚至說他「很噁心」，讓他內心受挫長達三年不願出門，直到女兒帶著他來到陽光基金會，看到了許多同樣遭遇的口腔癌病友，「才知道自己不孤單。」

在陽光社工和治療師協助下積極復健，幫助阿德大哥從說話無人聽懂，到能登上陽光歌唱比賽舞台找回歌唱的自信，更揮別過去不敢面對人群的恐懼，走過癌症最難耐的時光，如今阿德大哥與陽光社工奔走醫院關懷新病友之外，也以廚師專長為病友打造食譜與料理，並發願加入陽光口腔癌宣導志工。

陽光基金會北區中心主任王佩珊表示，服務過程中看見許多父親因罹患口腔癌，造成家庭面臨困境，陽光透過社工、治療師、護理師等專業團隊，幫助病友在營養、經濟、復健、心理等服務，幫助他們有機會回到生活常軌；陽光基金會正籌募「口腔癌病友服務計畫」，邀請民眾小額捐款支持，民眾亦可以紙本振興券或綁定信用卡、行動支付將振興券回饋金給陽光，捐款可洽愛心專線（02）2507-8006分機511。

(中時 )