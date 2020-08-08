紐約洋基今（8日）客場戰坦帕灣光芒，這場比賽是一場投手戰，雙方投手直到7局打完都沒有失分，直到8局下半，光芒選擇讓壽星的佩瑞茲（Michael Perez）上場代打，而他也不負所望敲出帶有打點的高飛犧牲打，為球隊攻下全場唯一一分，最終光芒就以1-0帶走勝利。

光芒此戰推出塞揚王牌史奈爾（Blake Snell）掛帥先發，雖然他只投了3局無失分、飆出5次三振後就退場，但光芒接下來相繼推出5名投手也都沒有失分，整場比賽讓洋基的記分板掛蛋。

至於打線方面，光芒打者也受限洋基投手群壓制，直到8局下半才展開攻勢，筒香嘉智和基爾邁爾（Kevin Kiermaier）先後選到保送上壘，隨後光芒決定讓佩瑞茲上場代打，不過洋基投手歐塔維諾（Adam Ottavino）卻投出暴投，使光芒跑者推進至二、三壘，最後佩瑞茲敲出1支中外野方向的飛球，將三壘跑回送回本壘得分。

今天光芒能贏球，除了投手群合力壓制洋基恐怖打線外，敲出勝利打點的佩瑞茲也是致勝功臣，事實上，今天是他28歲生日，而賽後也有記者詢問「這是否為最好的生日禮物」時，他則簡短地回應：「我想是的。」

另外，值得關注的是，今天是洋基投手田中將大復出後第二場先發，此戰他主投5局只被敲出1支安打無失分，而且用球數相當精簡，僅用了59球，賽後受訪時他說：「我認為今天最棒的部分是我有好的控球，在直球、變化球上都控制得還不錯。」

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(中時新聞網)