新冠疫情爆發之後，衝擊不少知名老字號餐廳，像是以皮脆多汁的烤鴨及巧味港點聞名的「世貿聯誼社中餐廳」，也在今年5月宣告熄燈。原來的地點如今成為頂級粵菜餐廳「名人坊」的台灣第六家分店。

最大的包廂可容納30位客人用餐。(圖／余玫鈴攝)

除了保留原本的政商名流偏愛的各形式包廂，還特別設置外場小吃區及茶吧、酒吧，而且將門檻降低，價格較為親民，希望吸引年輕人上門。

燕窩鑲鳳翼。(圖／余玫鈴攝)

料理由香港隱世廚神鄭錦富一手打造，在香港自2011年連續獲得米其林至今，可說是最懂富商味蕾的人，他做的「琥珀咕嚕黑毛豬」、「燕窩鑲鳳翼」、「琵琶豆腐」讓吃過的人讚不絕口。除了延續鄭錦富的拿手好菜，餐廳也結合了漢來美食中餐品牌長羅嶸的私房料理，並由曾經於香港利苑酒家、台北香格里拉遠東飯店利苑服務的陳國華主廚負責坐鎮掌杓。並延攬聯誼社過去負責燒臘及烤鴨的團隊，仍然能夠在熟悉的地方品嘗到熟悉的滋味。

片皮鴨。(圖／余玫鈴攝)

「片皮鴨」用的是宜蘭櫻桃溫體鴨，外皮淋上醋、麥芽水及獨門秘方再烤製，外皮酥脆、肉質鮮香多汁，搭配鴨醬、餅皮的經典吃法之外，還可做成鴨肉米粉湯、銀芽炒鴨絲及薑蔥爆鴨架等好菜。

經典編織酥。(圖／余玫鈴攝)

匯集「咕咾肉」與「糖醋排骨」兩道名菜特色的「名人小排骨」，以陳醋調味，小火慢燒，湯汁精華完全濃縮，酸香濃郁令人垂涎。另外還有一道特別的「經典編織酥」，是將煎出油香的鴨肝及乾煸過的法國波特菇剁碎的餡料，包入做工繁複的特製編織小提包烤酥，外表精巧內餡酥香，一吃就驚豔不已。

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(中時新聞網)