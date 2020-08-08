由20醫團、10 餘環團聯合發起的「88節台中抗暖化、反空汙、顧健康遊行」8日下午登場，上午呼籲民眾下午踴躍參與，一起反空汙救台灣，其中彰化市長林世賢（右 3）率先宣布彰化市氣候緊急，成為台灣第一個宣布氣候緊急的的地方首長。（黃國峰攝）

88節台中抗暖化、反空污、顧健康遊行今天下午即將登場，彰化市長林世賢上午10時在記者會宣佈「氣候緊急」，成為全台第一個宣布氣候緊急的鄉鎮市；88遊行總召葉光芃則呼籲，全台灣各地首長要有明確回應，採行綠色新政；減碳、減空污要以空汙最大排放源所在地中南優先；各地區須訂出無媒期程表等訴求。

由10多個環團及20多個一團發起的「88節台中抗暖化、反空污、顧健康遊行」，即將在今天下午3時許將在新市政公園集結，預計在下午4時50分出發，並號召民眾在集結點做「淨零碳排」空拍活動。主辦單位上午在台中市議會前廣場舉行記者會，88遊行總召台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃及彰化市長林世賢等人身上披滿綠色植物上場，象徵要讓城市的水泥叢林從綠美化做起。

林世賢在記者會宣佈「氣候緊急」，成為全台第一個宣布「氣候緊急」的鄉鎮市。他表示，地球溫度上升近1.5度，這是人類所共同面臨的嚴肅問題，如果不適度控制，人類面臨的災害會更嚴重， 彰化市成為全台率先宣布「氣候緊急」城市，提醒社會共同注意此問題，將率先成立委員會，呼籲全國各地民眾一起努力，成為地球公民的責任。

林世賢強調，他在去年上年8月上任後，彰化各地發生瞬間豪大雨造成淹水，可見公共政策已經無法應變氣候的瞬間變化及豪大雨，極端氣候的變遷才是人類要面臨災難的大危機。彰化市率先站出來宣布氣候緊急，因為總是要有人出來回應此訴求，才能引起效應，深度減碳不是只是政府的政策，呼籲民眾要從生活中面對減碳的新生活。

葉光芃則表示，台北高等行政法院駁回中火裁罰停止執行的聲請，對有燃煤地區的中南部很不公平，中南部

深受燃煤危害已20、30年，呼籲民眾要站出來參加遊行。他強調，彰化市在88風災第11周年紀念日宣布氣候緊急，追上全世界30個國家共有1759特區鄉鎮市或城市已宣布氣候緊急。

葉光芃則呼籲，全台灣的鄉鎮市長對此有明確呼應，台灣的溫度已達攝氏39度及40度，極端氣候在台灣已經發生，是現在進行式；排炭與空汙最大排放源在中部，是中南部最大的艱苦，要求減碳、減空汙要以中南部為優先；並訂出無媒期程表，2025年達到淨零碳排的目標。

(中時 )