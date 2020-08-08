意外釀1死1傷，機車被撞成爛鐵，可見當時撞擊力道有多大。（民眾提供／林心柔南投傳真）

昨(7日)埔里才發生酒駕撞死2歲女童意外，今(8日)凌晨12時許在南投草屯鎮碧山路710巷發生1死1傷車禍，1名27歲盧姓男子行經路口時，剛好草屯鎮公所民政課長與鎮代互載騎車返家途中騎出路口時，不料遭盧男撞上，課長當場不治身亡，盧男發現闖禍竟肇逃，事後才返回現場，警方將男子進行酒測，酒測值0.56毫克，當場帶回偵訊。

據了解，27歲盧姓男子酒後行經路口時疑似超速，剛好草屯鎮民政課長與鎮代互載騎車返家途中，騎出路口時，盧男開車行經煞車不及撞上，發現闖禍了竟肇逃，課長遭撞不治身亡，鎮代則痛苦躺臥在地哀嚎，盧男事後在家人陪同下回到現場，警方將男子進行酒測後，酒測值0.56毫克，當下將盧男帶回偵訊釐清肇事原因。

據《聯合新聞網》報導，草屯鎮民政課長留下3子女，成最悲痛的父親節。

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(中時 )