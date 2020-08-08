美國雖然在川普宣布退出世界衛生組織（WHO）後，仍欲完全主導WHO改革事務，令同時參與協商的德國與法國不滿，據3名官員向路透社表示，德法已決定退出WHO改革協商，這對原本計畫在總統大選前2個月發布改革WHO共同路線圖的川普而言，無疑是一大挫敗。

報導指出，雖然歐洲各國對於WHO防疫也有批評，但並未如同川普政府如此大力抨擊，但德法認為美國企圖主導談判，決定退出協商而引起緊張局勢。

此外，德法兩國衛生部長宣布有意退出WHO改革協商，並都反對美國率領改革協商。一名參與協商的歐洲資深官員表示，「沒人想被拖入改革進程，並從一個剛退出WHO的國家手中拿到改革綱要」。至於英國方面，英政府發言人不願就最新發展置評，但表示英國支持世衛，並呼籲進行改革，確保世衛仍保有靈活性和應變能力。

對此，一名川普政府資深官員表示，七大工業國集團（G7）都明確支持世衛改革構想的主旨，但很遺憾德法最終選擇不加入支持改革路線的組織。而先前《華爾街日報》曾指出，為了遏止大陸近年在國際組織影響力遽增，川普政府正計畫以美國在各國際組織的120億美元經費為籌碼，要換取在這些組織內安排更多美方人員，且此一計畫早構想已久。

報導指出，WHO改革協商大約在4個月前就開始進行，來自G7的衛生部長以及數十位多國的外交官員已舉行過20多次電話會議；在經過G7協商後，改革協商將擴大至G20以及聯合國，但任何改變勢必要經過大陸、俄羅斯以及其他並未在G7成員國內的國家同意。

(中時新聞網)