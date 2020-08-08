美國衛生部長阿查爾將訪台，外交部表示，美國衛生部長訪台團入境前須檢附登機前三天報告，抵台後在機場會再次接受採檢，據傳美國衛生部長阿查爾不用執行居家檢疫14天，侯友宜8日表示，慎重的防疫希望擺在優先。

侯友宜表示，外交的禮遇一定要尊重，但在外交禮遇過程中還是希望把慎重的防疫擺在優先，在禮遇的過程當中一定要做確好防疫，國人才會放心。

(中時 )