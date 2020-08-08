傳美國衛生部長來台不用檢疫14天 侯：防疫應優先 12:042020/08/08 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 傳美國衛生部長來台不用檢疫14天 侯：防疫應優先 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國衛生部長阿查爾將訪台，外交部表示，美國衛生部長訪台團入境前須檢附登機前三天報告，抵台後在機場會再次接受採檢，據傳美國衛生部長阿查爾不用執行居家檢疫14天，侯友宜8日表示，慎重的防疫希望擺在優先。 侯友宜表示，外交的禮遇一定要尊重，但在外交禮遇過程中還是希望把慎重的防疫擺在優先，在禮遇的過程當中一定要做確好防疫，國人才會放心。 (中時 ) #部長 #防疫 #衛生 #美國衛生部長 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫SOP遇美國人就失效 黃暐瀚：部長可以 那別人行不行 08:082020/08/08 生活 美環太平洋軍演817舉行 學者曝「日期暗藏密碼」：對台非常重要 10:592020/08/08 政治 外交泡泡分大小 不見防疫專業 04:102020/08/08 生活新聞 薔蜜颱風明晨恐生成 吳德榮：下周連3天有劇烈天氣 07:132020/08/08 生活 胡錫進：美國一天推出兩項針對大陸的打壓措施 太瘋狂了 09:232020/08/08 兩岸 美制裁林鄭等11名陸港官員 陸料將反制報復 04:102020/08/08 兩岸要聞 工商社論－提振台灣經濟成長動能的策略 04:102020/08/08 財經要聞 台美關係勿盲目樂觀 04:102020/08/08 時論廣場 中美防長罕見通話 共籲管控危機 04:102020/08/08 全球財經 美部長入境將在機場檢測 詹長權：台灣防疫或引新變革 09:302020/08/08 生活 政治熱門新聞 收賄風暴後他爆政黨最新民調 嚇死人！ - 政治 陳其邁爆2018落選時在車上打電話給韓國瑜 韓回10字 - 政治 時代力量對不起年輕人！沈富雄預言徐永明結局 - 政治 新科立委最新民調出爐 第一名居然是她 - 政治 韓團隊回來了！這畫面讓韓粉們紅了眼眶：好想念你們 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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