大台南會展中心首度使用於室內的鋼纜，精巧力學設計使得81公尺寬的空間沒用到一根柱子。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

將於明年初完工的大台南會展中心目前進入趕工階段，屋頂形塑鯤鯓造型代表台南意象，深受市民期待，屆時將委外營運，作為集會、大型展覽場館。未來，大台南會展中心將結合周邊中研院南部院區、自駕車試驗場、沙崙智慧綠能科學城，鏈結智慧綠能產業研發專區、科學園區及工業區等，對未來招商及營運績效將有很大助益。

大臺南會展中心為市府工務局代辦經濟部國濟貿易局的展館興建工程，業經榮獲2019年國家卓越建設獎最佳規劃設計類特別獎，新北市政府工務局為汲取公共工程經驗，特別南下與市府工務局進行業務交流。

大台南會展中心自前年9月動工，目前，會議棟及停車棟主體RC結構已完成，展覽棟目前進行桁架組裝及吊裝作業預計9月底完成，11月底完成屋頂結構工程。展覽館屋頂以鋼構桁架方式形塑鯤鯓造型意象，特色為展場屋頂具有13組鋼結構，搭配全台首度使用於室內的鋼纜，精巧力學設計使得81公尺寬的空間沒用到一根柱子，彰顯展場開闊、動線無拘束特色。

外觀則營造出貌似台南古蹟的紅牆斑駁歷史感及岩層堆疊感，將鋼結構、複合牆等材質製創造新材質融合歷史景觀意象。工務局指出，大台南會展中心總工程經費20.02億元全由中央編列預算，興建可彈性使用601個攤位展覽，淨高為12公尺以上無柱空間，並包含1000人(可分隔4間250人)、800人(可分隔500及300人)會議室各一間、5間100人(可分隔50人)及三間20人(可分隔20-40人)等會議室空間，可容納小客車250輛供彈性使用戶外廣場及小客車550輛、機車464輛停車空間。

(中時 )