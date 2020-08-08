寇世勳騎車載戲中女兒賈靜雯。（草舍文化提供）

寇世勳騎車載戲中老婆比莉。（草舍文化提供）

寇世勳（右）拍影集《媽，別鬧了！》載戲中女兒柯佳嬿。（草舍文化提供）

由金鐘導演陳慧翎及金鐘剪輯李俊宏共同執導、賈靜雯擔任製作人的電視影集《媽，別鬧了！》正如火如荼拍攝。繼公布比莉、賈靜雯、柯佳嬿與曾莞婷等四女神與鑲金男神吳慷仁及林柏宏演出後，父親節這天又宣布戲劇大腕寇世勳加入演出，飾演比莉的丈夫一角，戲中兩位天后「女兒」賈靜雯及柯佳嬿還特別準備蛋糕為「父親」寇世勳過父親節。這也是他繼2016年演出《讓愛飛揚》後，睽違四年再演出台劇。

導演陳慧翎說，「看到原著小說時就鎖定寇世勳演出爸爸一角，因為寇哥就是自己心中的好爸爸！」談到吸引他演出的契機？寇世勳說，看過劇本後，覺得題材新鮮好玩，也曾看過陳慧翎導演之前的作品，自己很願意跟年輕、優秀的導演合作！即便是看過拍攝表後，發現自己第一場次就要頂著超過30度高溫下，來回騎車超過50趟，載比莉與賈靜雯、柯佳嬿等母女三人，揮汗如雨地拍攝一整天，一直與導演研究鏡位與台詞，讓工作人員為之感動。此外，寇哥也在接下此劇後開設IG帳號，希望與觀眾及劇中演員有更多互動。

這次也是寇世勳第二次演出賈靜雯與柯佳嬿的父親，寇世勳透露距離上次與賈靜雯同台演出已經是29年前的電視劇《我的爸爸是主播》，與柯佳嬿則是三年前拍攝電影《買屋記》。賈靜雯有感而發地說，「當得知寇哥要演出我戲中父親時，心裡覺得格外溫暖。」她又說，「很早就沒有父親的我，從以前就知道父親喜愛寇哥，甚至他眉宇之間還有與父親相似之處。」賈靜雯透露，「騎機車的這場戲，看著寇哥安全感的背影，讓坐在後座的我彷彿時光倒流，回想起爸爸厚實的背影。」

由於導演陳慧翎、賈靜雯、柯佳嬿三人都是單親，對於今年父親節有寇哥這位戲中爸爸一起共度都覺得十分感動。賈靜雯及柯佳嬿為了讓蛋糕別具意義，特別以戲中一家四口為概念，製作小朋友手繪版蛋糕，「因為飾演一家人，希望用純真的感覺呈現戲中單純的情感，所以參考了小孩的手繪圖來製作。」

對於與比莉演夫妻，寇世勳說，與比莉相識數十年，「一起演戲還是頭一次，更何況還要演出夫妻，相當新鮮好玩！」比莉則說，與寇世勳合作很開心，「常常拍到導演喊卡還停不下來。」柯佳嬿認為，寇哥真的很有爸爸的感覺，瀟灑幽默又親切。她直呼，寇哥跟比莉姐的夫妻組合無可替代，簡直就是絕代雙驕，認為會有一對最強螢幕情侶誕生。

(中時 )