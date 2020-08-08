涉嫌收賄向陽明山國家公園管理處壓變更管制區的立委趙正宇，被法院裁定交保，台北地檢署向高等法院抗告獲發回，台北地方法院8日上午9時30分開庭後，經過2小時庭訊攻防，11時30分法官命令休庭，下午2時諭知裁定結果。

據了解，趙正宇在羈押庭仍主張對辦公室主任林家騏收賄一事並不知情，自己沒有涉案。檢方則提出事證駁斥趙與辯護律師的主張。

趙正宇是涉嫌收受殯葬業者陳明、鍾克信千萬元賄款，向陽明山國家公園管理處施壓，變更管制區內殯葬業者的土地，讓業者可以開發利用。

(中時 )