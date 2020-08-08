涉施壓陽明山國家公園 趙正宇羈押更裁下午2時裁定結果 12:352020/08/08 中時 張孝義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立委趙正宇涉嫌收賄向陽明山國家公園管理處施壓變更管制區，台北地檢下午2時將諭知更裁結果。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 涉嫌收賄向陽明山國家公園管理處壓變更管制區的立委趙正宇，被法院裁定交保，台北地檢署向高等法院抗告獲發回，台北地方法院8日上午9時30分開庭後，經過2小時庭訊攻防，11時30分法官命令休庭，下午2時諭知裁定結果。 據了解，趙正宇在羈押庭仍主張對辦公室主任林家騏收賄一事並不知情，自己沒有涉案。檢方則提出事證駁斥趙與辯護律師的主張。 趙正宇是涉嫌收受殯葬業者陳明、鍾克信千萬元賄款，向陽明山國家公園管理處施壓，變更管制區內殯葬業者的土地，讓業者可以開發利用。 (中時 ) #國家 #公園 #業者 #國家公園 #陽明山國家公園 也許您會感興趣 推薦閱讀 涉施壓陽明山國家公園 趙正宇羈押更裁下午2時裁定結果 12:352020/08/08 社會 涉貪LINE對話曝光 徐永明「這張貼圖」成檢調關鍵證據 07:542020/08/07 政治 彰化市率先全台宣布氣候緊急 88台中反空汙遊行即將登場 12:042020/08/08 政治 一推出就搶光 長榮「5288」包機起飛 空中歡度父親節 10:262020/08/08 生活 李恆隆也提抗告 趙正宇是否羈押 北院明9點30分開羈押庭 23:562020/08/07 社會 英仙座流星雨「每小時100顆」 許願觀測時間曝光 10:072020/08/07 生活 立委助理林家騏及丁復華 羈押禁見確定 21:152020/08/07 社會 徐永明交保確定 趙正宇發回重裁 04:102020/08/08 政治要聞 追SOGO案修法角色 北機站借提李恆隆丁復華 17:072020/08/07 社會 武陵農場濫用國家公園 只罰3000 04:102020/08/07 地方新聞 社會熱門新聞 房子租給泰女當炮房「9天接40客」23歲鮮肉男慘了 - 社會 展示帳篷內驚見2隻腿 還傳出陣陣聲響 民眾嚇：已經半小時 - 社會 因為風的緣故 嘉義青年9萬塊飛了 - 社會 隔壁女同事衣服好透明 鄉民一眼看穿她身分 網驚：考調查局？ - 社會 青梅竹馬公園野戰 啪一半正妹身亡 竟是喬姿勢奪命 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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