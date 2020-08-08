50歲凍齡女神鍾麗緹最近參加《乘風破浪的姐姐》再度翻紅，她和小12歲老公張倫碩結婚4年，感情甜蜜幸福，拚生話題一直是矚目焦點。最近鍾麗緹接受專訪，親口分享拚生進度，先前伊能靜陷失言風暴，鍾麗緹也替伊能靜緩頰，透露私下的伊能靜其實不像外界所說，她要錄好節目又要扮演好媽媽角色，其實很不容易。

同樣有失婚經驗的鍾麗緹和伊能靜私下交情不錯，兩人曾帶婆婆一起上節目《婆婆和媽媽》，鍾麗緹脫口問婆婆若沒辦法有孩子怎麼辦？張倫碩媽媽直說會遺憾，秦昊媽媽也搭腔：「對！」伊能靜則在一旁提醒說：「別搭話了，媽」，並藉口把秦昊媽媽帶開，引來許多討論。

據《聯合新聞網》報導，鍾麗緹最近受訪，談到伊能靜只有心疼2字，兩人背景相似，為了上節目練舞，伊能靜態度一直是相當堅持，「真的很不容易」，又因為跟女兒相隔兩地，伊能靜常常得安撫電話另一頭哭泣的女兒，問鍾麗緹自己的求子進度，她坦言仍在持續努力中，也透露家人就是她的貴人，覺得幸運又感恩，「老天給了我這麼多天使」。

(中時新聞網)