暴龍這次真的賠了夫人又折兵！面對塞爾提克凶猛火力，暴龍8日以100比122吞下復賽首敗，也中止7連勝，更讓暴龍總教練納斯頭痛的是，伊巴卡遭到對方戳傷眼睛提前退場，另1名替補主力麥克考也因左膝動刀，暫時離開隔離園區。

復賽還沒輸過的上季總冠軍暴龍，8日表現完全失常，打完上半場，竟以37比52大幅落後，來到第3節情況更糟，只能任由塔圖、傑倫布朗、肯巴沃克等塞爾提克主將火力全開，前3節結束，塞爾提克91比57領先，末節已成垃圾時間。

儘管暴龍今日輸球，仍以49勝19敗穩居東區第2，且跟東區第3塞爾提克之間勝差還有3.5場，應可保住東區第2種子位置，問題是伊巴卡突然遭遇眼傷，麥克考離隊進行膝蓋手術，兩人能否趕在季後賽開打前歸隊？目前還沒肯定答案。

塞爾提克打破暴龍復賽不敗之身的功臣，還是「雙探花」傑倫布朗、塔圖，布朗攻下全場最高20分，塔圖也拿18分、7籃板，肯巴沃克17分。如今隨著暴龍吞下復賽首敗，聯盟保持復賽不敗球隊僅剩太陽，他們9日將會出戰熱火。

(中時 )