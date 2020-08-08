育有3名子女的南投草屯鎮公所民政課課長林炯欽，在父親節當日天倫夢碎，凌晨1時騎機車返車時，遭酒駕的盧姓男子駕駛自小客車撞飛，當場身亡，可惡的是，盧男撞到人後竟加速逃離，事後自知難逃法網，才由家人陪同折返現場，但已挽不回林炯欽的寶貴性命，也毀掉一個幸福美滿的家庭。
警方初步調查，當時林炯欽騎乘機車準備返家行經草屯鎮碧山路時，遭到自小客車撞上重傷，經送醫搶救後仍宣告不治死亡，肇事的盧男加速逃離後，才，事後自知難逃法網，才在家人的陪同下折回現場，酒測值高達0.56mg/L。
草屯鎮長簡景賢聽聞噩耗後悲痛表示，林課長昨晚在一家餐廳舉辦父親節表楊大會，忙到深夜連晚飯都沒吃，收工後隨即各自返家，不料凌晨竟傳來噩耗，接獲通知後已立即派員前往給予家屬慰問，並協助處理後事。
據了解，林炯欽與一名陳姓鎮代表都有參加昨晚的父親節表揚大會，活動約昨晚近10時結束，兩人事後去聚餐，不料，今天凌晨騎機車雙載遭盧男酒駕撞上，造成林死亡陳重傷。
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(中時新聞網)
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