馬林魚8日以4-3力挫大都會，7勝1敗的超高勝率暫居國東龍頭，本來聯盟還在怪他們打亂東區賽程，不料損兵折將的魚軍復賽後竟以怒濤之勢登頂。先發投手梅西亞(Humberto Mejia)從沒上過大聯盟，首登板就送出6K，聯合牛棚車輪戰成功壓制大都會。

總教練麥汀利(Don Mattingly)前役打敗金鶯之後，以281勝獨居隊史最多勝總教練，他2016年開始掌兵，也是隊史執教最久的總教練。國東第2是9勝5敗的勇士隊，只與馬林魚相距1場勝差。

馬林魚還是很嫩的球隊(成軍於1993年)，兩位MVP「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)、葉利奇(Christian Yelich)都在新老闆的省錢政策下被送走，隊史最具代表性的球員至今從缺，他們沒有任何退休背號(除了各隊共通的42號)，球隊目前的代表人物就是麥總。

大都會一壘手阿隆索(Pete Alonso)去年威震國聯，以53轟成為史上最暴力的新人王，但是今年狀態欠佳，出賽14場僅有1轟4打點。此役阿隆索敲出兩安，打擊率勉強爬回兩成。馬林魚捕手瑟維利(Francisco Cervelli)第2局揮出3分炮，畢拉(Jonathan Villar)又補上1支長打，總計4分確保領先到最後。

(中時新聞網)