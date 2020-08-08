娛樂8點半》50歲港星鄧兆尊近來被封「現代韋小寶」坐擁3妻頻登上版面，其實他的家事更是許多人津津樂道的八卦議題，他的母親洪金梅（祥嫂）17歲時邂逅鄧永祥，兩人一見鍾情，她為討鄧永祥開心，維持22吋纖腰，連穿了塑身衣30年，沒想到丈夫留下遺囑，稱洪金梅經濟獨立，「若她提出任何爭議，則付她1元作解決」。

香港粵劇演員鄧永祥又名新馬師曾，他在世時曾有4任妻子，第一任是梅麗芳，後因個性不合離婚，後來他再娶梁添添，女方早逝，梅開三度和賽珍珠結婚，育有3子，後來才遇到最後一任太太洪金梅，生下2子2女，兩人傳奇的婚姻故事就此展開。

傳聞指出，當年49歲的鄧永祥在馬場邂逅了17歲的洪金梅，兩人一見鍾情開始同居，因雙方32歲的年齡差，某次鄧永祥碎碎念稱自己太老，洪金梅梳起長髮改為成熟的髮髻造型，又因鄧永祥喜歡她的蠻腰，洪金梅便穿了一輩子塑身衣，從1965年起相愛同居了27年，終於在1992年舉行婚禮。

當年電視台還全程直播這場名為「金馬紅梅慶同心」的世紀婚禮，邵逸夫當座上賓，司儀是曾志偉，連劉德華都現身獻唱，已76歲的鄧永祥在鏡頭前單膝下跪向洪金梅示愛，念出情書：「金梅『打令』，我的心肝！我的寶貝！你真雍容，你真玲瓏，你真是我生命的彩虹」。

洪金梅後來接受黃霑專訪，透露鄧永祥起初如何追求她，直言：「他（鄧永祥）說我出淤泥而不染，而且我是以處女之身嫁給祥哥的，他覺得很榮耀」，因洪金梅先前在夜總會上班，工作環境複雜，婚後洪金梅盡心盡力照顧鄧永祥，懷長子鄧兆尊時既使羊水破了也忍痛在片場打點。

閨密黃夏蕙說，洪金梅最難得的是節儉，因剛和祥哥結婚時，男方其實沒什麼錢又會賭博，「她一手掌管家庭，又能讓孩子成材」，至於為何同居了27年終於選擇登記結婚？洪金梅說：「全港認識你都沒用，法律不認識你」，原來是怕鄧永祥先前的太太會來爭家產，才選擇透過法律保證她和4個小孩的名分，未料洪金梅這招防的了外人，卻防不住家人之間內鬥。

鄧兆尊受訪談爭產風波，表示如今已對母親沒怨恨。（圖／取自《on.cc東網》）

1997年鄧永祥病逝，留下4億多的家產，照理說兩人先前如此相愛，家產如無意外應該多數都給洪金梅，然而在鄧永祥病重時便和子女發現洪金梅私下變賣財產，鄧永祥一怒之下收回給洪金梅的房產，還在遺囑中強調妻子「經濟獨立，不會得到任何遺產，若她提出任何爭議，則付她一元作解決。」

因爭產問題，鄧家人分成了兩派，4名子女團結一氣對抗洪金梅為首的部分長輩，雙方還曾發生濺血衝突，4名子女拒絕洪金梅到鄧永祥靈堂弔唁，洪金梅氣不過另設靈堂，還揚言搶屍，最後子女們讓步，同意讓洪金梅送鄧永祥最後一程，而港劇《溏心風暴》，部份灑狗血的劇情就是改編自祥嫂爭產。

2006年洪金梅和4名子女一度和好，在洪金梅61歲壽宴上團聚，但後來又傳私下暗潮洶湧，而洪金梅近年常被拍到身體消瘦，出入醫院，卻沒人清楚病因，去年4月洪金梅出席公益慈善活動，當時看來精神還不錯，7月突傳在跑馬地養和醫院因肺癌病逝，享壽73歲，連閨密黃夏蕙都驚訝說：「她說是感冒，我說妳得傷風感冒已經很久了」，哀嘆再見面已經是天人永隔。

鄧兆尊後來受訪，強調其實多年來對母親無怨無恨，洪金梅懷胎十月生下他，上一代的恩怨就留在上一代，他形容洪金梅其實外冷內熱，說話刀子口豆腐心，回憶當年爭產事件鬧得沸沸揚揚，他認為當時大家就是在賭氣，洪金梅其實內心知錯卻不肯認輸，近年親子關係早已和好如初。

(中時新聞網)