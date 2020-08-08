中鋼公司以「追求成長，持續節能環保及價值創新，成為值得信賴的全球卓越鋼鐵企業」為企業願景，自66年建廠起至108年底，累計各類環保設施投資金額達709.6億元。

中鋼表示，近年來，中鋼的減排成效更是相當顯著，81年至108年期間，粒狀物減量91.25%、硫氧化物減量75.9%、氮氧化物減量58.31%、揮發性有機物減量77.45%，中鋼粒狀物排放在108年約為0.24kg/公噸-鋼胚，低於德國蒂森克虜伯(Thyssenkrupp)鋼廠（0.302kg/公噸-鋼胚）及阿賽洛米塔爾(ArcelorMittal)鋼廠（0.61kg/公噸-鋼胚）等世界一流鋼鐵企業。

為精進「環境管理」與「清潔生產」的目標，中鋼加大力度進行各項環保改善工程，例如107年啟動燒結礦自動化封閉式建築工程，並於108年12月完工，該封閉式建築長275公尺、寬53.45公尺、高31.5公尺，面積達1.47公頃，提升粒狀污染物防制效率達98%，每年可減少粒狀物排放14.7公噸。此外，中鋼於108年5月6日董事會通過投資70.178億元預算進行「新建煤礦封閉式建築第一期工程」，同年7月1日開始施工，目前正如火如荼地興建，預計110年12月完工，而整體煤礦封閉式建築工程預計於112年12月31日完成。

中鋼基於「沒有最好，只有更好」的理念，在與國外專家積極努力的研究評估下，一、二階煉焦爐汰舊換新及濕式淬火設備更新為乾式淬火設備等工程，中鋼努力克服諸多困難及挑戰下，109年4月啟動新二階煉焦爐及乾式淬火設備工程，在有限的土地上同時興建煉焦爐及乾式淬火設備，打破先建煉焦爐，後建乾式淬火設備之國際慣例，並預計113年2月完成設備運轉，整體新一、二階煉焦爐及乾式淬火設備工程預計於114年2月完成。此高難度工程對中鋼施工團隊是一大挑戰，不僅要克服現有場地不足之困難，亦需配合公司生產之營運，加上工法技術複雜度相當高，完工後將會是一大工程創舉。

為改善空氣品質，中鋼積極推動重大環保工程的同時，亦配合行政院推動「空氣污染行動方案」，109年至112年投資115.5億元陸續推動第一熱軋鋼帶工場二號加熱爐設備更新、第一轉爐工場集塵設備更新、一號燒結工場增設脫硫設備等空污改善計畫，至112年預計可再減量粒狀物136.9公噸/年、硫氧化物803.6公噸/年及氮氧化物11.5公噸/年。近年來，中鋼公司在環保及永續發展上獲得許多國內外機構的肯定，例如榮獲財團法人台灣永續能源研究基金會「台灣TOP50 永續企業獎」、道瓊永續指數「新興市場指數」之成分股等獎項外，更獲選世界鋼鐵協會2019「永續發展優勝企業」，與盧森堡阿賽洛米塔爾、日本新日鐵、荷蘭塔塔等九家全球知名鋼廠，並列為世界永續發展的優異鋼鐵公司。中鋼公司將持續在產業發展和環保建設上，取得最佳的平衡點，不僅努力推動經濟發展，也為在地的環境保護貢獻心力，善盡企業社會責任。

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