長榮航空BR5288我愛爸爸類出國專案航班， 今（8日）日父親節帶著所有旅客的夢想開心起飛囉！為了慶祝這特別的時刻，長榮航空特別於桃園國際機場第二航廈舉行慶祝活動，知名團購企業家486先生帶著同仁「搭機環島」遊程。長榮航空總經理孫嘉明表示，今天的航班滿班外，第二班8月15日也已客滿，高雄出發的類出國專案也已在規劃中。

長榮航空總經理孫嘉明表示，類出國專案航班自籌備消息曝光，便引起民眾熱烈的詢問，銷售當天更創下秒殺完售的好成績，特別感謝交通部、中央流行疫情指揮中心、民航局、桃園機場公司、航警局、移民署以及海關等各單位大力支持，還有我們的合作夥伴三麗鷗公司，才能有今天這麼特別的航班。

孫嘉明說，當然最要感謝的是在場所有旅客及媒體朋友們的支持，今天的『類出國』專案航班不僅滿足國人「好想出國」的心願，也讓航空公司再度感受到客滿的喜悅，希望全球的疫情能早日結束，恢復正常營運，讓所有旅客再次安心享受出國的樂趣。

今日長榮航空特別與三麗鷗聯手打造獨家限定的「長榮航空Hello Kitty夢想機候機室」，父親節起飛的BR5288專案航班由Hello Kitty 夢想機執飛，機型為A330-300，總座位數309個，包括30個商務艙以及279個經濟艙，飛行時間約2小時45分鐘，經濟艙售價5288元，商務艙6,288元，全航程及客艙相關配備皆使用Hello Kitty彩繪機備品。

今日BR5288專案航班由A330機隊總機長李孔傑親自為旅客導覽，飛行高度約為2萬~2.5萬英呎，旅客飽覽沿途風光，至陽明山與鼻頭角燈塔，飛經日本琉球列島西端上空，之後沿台灣東部海岸線，行經龜山島、清水斷崖與花東縱谷，往南至三仙台、綠島、鵝鑾鼻及小琉球後再依原航線北返，預計抵達時間為下午1點15分，坐在左側或是右側的旅客都能鳥瞰台灣東海岸線的壯闊美景。

長榮航空專案航班送出多項精美好禮，一次獲得「夢想機」大禮包，包括7款以三麗鷗明星家族為主題的彩繪機撲克牌，長榮航空彩繪機明信片、原子筆以及樂e購促銷折扣碼、I-Free全球通用免費網卡等多項好禮。商務艙旅客可獲得硬式Ferragamo品牌過夜包，經濟艙則是Kipling品牌過夜包，一次滿足想蒐集、想購物、想收藏的願望。

長榮航空特別設計夢想機專屬的搭機證書送給每位旅客，內可珍藏此次專案航班的登機證，完成航程後可於「美夢成真－長榮航空類出國新體驗」拍照背板前合影留念，為此次夢幻旅程留下美好的畫面。

(工商 )