資深藝人曹西平，昔日因為兄弟棄養父親，獨自扛起照顧父親的責任，沒想到父親過世時手足竟無人送終，讓他獨自一人包辦喪事，今天正逢父親節，讓他曬出與父子合照憶亡父，並喊話：「爸爸我有答應你，我沒有輕生，我依然勇敢的在活著」。

曹西平臉書曬出與父親合照，透露父親生前知道他感情較脆弱，曾語重心長告訴他：「有天我死了你千萬不可以輕生」，為了不讓父親傷心難過，便允諾會勇敢活著，他憶起當時擔心父親成為獨居老人，毅然放棄台北所有ㄧ切搬去台中同住，父親死後也是一人包辦喪事，手足們幾乎都不聞不問，不禁感嘆：「該做的我都做了，該付出的代價我也都付出了」。

不過當時在台中開可麗餅店，也是曹西平最開心的時光，因為多了許多與父親相處的時間，今天正逢父親節，讓他不免向父親感性喊話：「要謝謝爸爸太多太多的事情了，爸我很好，爸我沒有輕生，爸我想你，爸我愛你，爸你在天堂幾年了」，讓所有網友都紅了眼眶。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時新聞網)