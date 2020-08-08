美國衛生部長艾薩爾來台參訪，日本前首相森喜朗也前來弔唁前總統李登輝，不知是特意安排或湊巧，他們都將於明(9)日抵台。目前傳出艾薩爾要在機場檢測卻不用居檢，森喜朗則不檢測也不居檢，對於指揮中心的兩種防疫邏輯，網路觀察家朱學恒直言，兩組人馬處理邏輯牴觸，人民到底要相信哪一種？他並要大家「自求多福」。

朱學恒今在臉書上說，國家處境艱困，用防疫換外交是不得已，你說實話大家也不是不能體諒，但結果當局用流行疫情管制中心的公信力出來擋，說目前防疫做法最好不用改。

他批評，邏輯卻不能解釋，500萬人確診的美國，衛生部長來台，落地檢測卻不隔離14天，邏輯也不能解釋，剛因為全境大爆發，確診創歷史新高而被指揮中心從中低疫情風險國家除名的日本，前首相森喜朗帶一行9名議員來台，卻落地不檢測不隔離。光這兩組人的處理邏輯就彼此牴觸，人民到底要相信哪一種邏輯？

朱學恒真心建議，美國衛生部長去的地方、住的飯店，經過的工廠，兩周之內都不要去。森喜朗去的李前總統靈堂還是公開場地，最好在八月九日之前趕快去致意，之後不能保證風險。

朱學恒最後要大家自求多福，這世界上只有邏輯是共通語言，當邏輯說不通的時候，不是有超自然力量介入，就是有漏洞了。

(中時新聞網)