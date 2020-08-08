義工們各自牽著狗隻在寵物公園內散步、餵食小零食以及拍「宣傳照」，希望能早日幫浪浪找到 新家。（胡健森攝）

今天是父親節，一群年充滿愛心的年輕義工們沒有在家裡陪父親過節，卻相約聚集在宜蘭縣流浪動物中途之家，當起了收容在動物之家「毛小孩」的臨時爸爸媽媽，義工們各自帶著毛小孩在寵物公園裡散步、餵食好吃的小零食，毛小孩們雖然不會說話，但從牠們的肢體語言卻可以讓人感受到內心的開心與喜悅。

似乎是感應到可以到戶外活動，關在狗舍內100多隻的狗狗們先是開心地大聲吠叫，等被義工帶到寵物公園的草坪上時，立即張大眼睛四處觀望，隨後這裡聞一聞、那裡嗅一嗅，有的狗更當場以腹部朝天的姿勢，在草地上磨蹭起來，可愛逗趣的模樣，讓人狗都相當開心。

今天到宜蘭縣流浪動物中途之家的成員都是「宜蘭收容所義工隊遛狗團」的義工，他們在數天前就在網路上揪團，由資深的義工帶著新進的義工們一起照顧還在等待新主人的狗狗們，資深義工事前還會幫忙上課，解說與狗狗們互動的技巧，讓新手義工也能與陌生的狗狗們有良好的互動。

從事金融業的資深義工葉思辰說，自己會參加「宜蘭收容所義工隊遛狗團」很單純就是想幫助狗狗，因為在讀大學時就參加了動保的相關社團，學校畢業後回到宜蘭不方便在家中養狗，於是就換個方式來繼續照顧其他的狗狗，每兩個星期就會到流浪動物中途之家牽著長時間關在狗舍內的狗狗們到戶外走走，吃一點狗飼料以外的食物，讓狗狗們在找到新主人之前也能活得更快樂、健康。

宜蘭縣流浪動物中途之家股長劉必揚說，宜蘭縣自從3年前實施「零安樂死」政策後，等不到新主人領養的狗，就只能一直關在動物之家的狗舍內，處境確實讓人同情，有了這群義工的協助，狗狗們不僅有了更多到戶外活動的機會，也能增加與人的互動、提升社會化的能力，不僅狗的身心健康狀況有明顯地改善，也提高了被民眾認養的機會。

(中時 )