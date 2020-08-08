美國制裁11名中港官員，中聯辨主任駱惠寧今表示，自己被列入制裁名單，正好説明「我為國家、為香港做了我應該做的事情」。他強調在國外沒有一分錢資産，美國的制裁是「白費勁」，「我也可以向特朗普先生寄去100美元，以供其凍結之用」。

中聯辦今（8日）也發表聲明，表示堅決反對和強烈譴責，形容美國制裁中港官員行為蠻橫霸道，中國絕不畏懼，「如果美國認為所謂制裁就能讓中國人妥協退讓，那他們是弄錯了時代、打錯了算盤、枉費了心機」，美國政客為反中亂港分子撐腰之心昭然若揭。

聲明指，自從香港落實國安法以來，「一些美國政客就坐立不安，對中國內政橫加干涉，如今又違反國際法基本準則倒行逆施，以「限制香港政治自由」的荒謬藉口」，對中港官員進行制裁。痛批美方根本不是維護港人的權利和自由，「而是『港獨派』危害中國國家安全的自由，是『黑暴派』摧毀香港法治底線的自由」，是『攬炒派』搞亂香港、損害香港市民利益的自由」。

商務及經濟發展局長邱騰華指出，制裁正好說明美國無理，雙重標準和行為橫蠻。他認為是粗暴干預其他國家或地方的事務，公開官員的個人資料亦不文明。

(中時 )