警方逮捕鄭姓男子，起獲槍枝、毒品。（王揚傑攝）

劉姓男子在河濱公園開槍，警方獲報到場。（民眾提供）

26歲鄭姓男子交代23歲劉姓男子替他擦拭1把改造手槍，劉男卻因與女友吵架心情不佳，到河邊開槍洩憤，民眾報案後，警方循線逮捕鄭、劉2嫌，起獲槍枝及毒品，鄭嫌受牽連被逮，在警局大呼倒楣。

本月5日晚間9時許，劉男與洪姓女友到新北市板橋區河濱公園散步，途中為細故爭吵，洪女打電話請鄭男到場調解，劉男情緒失控，竟掏出鄭男交付的手槍對空連開2槍，鄭男連忙搶下手槍，火速離開現場，覓處藏放槍枝。

民眾見狀向海山警分局報案，警方循線帶回鄭、劉2嫌調查，鄭嫌拒不交代槍枝去向，警方擴大調閱監視器，發現鄭嫌於案發後，曾騎車到北市萬華區某民宅短暫停留，經向新北地方法院聲請搜索票獲准，由偵察隊長陳嘉鵬帶隊前往搜索。

警方從屋內起獲改造手槍1把、子彈59發、霰彈槍1把、霰彈槍子彈25發、一粒眠近萬顆。

鄭嫌供稱，槍彈是5年前在土城向現已亡故的友人購買，一粒眠本要製成毒咖啡包，但因原料不足，至今尚未製作。偵訊後，全案以槍砲、毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

(中時 )