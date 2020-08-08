大學指考昨天放榜，有2位高中生捨棄第一志願台大，選擇至亞洲大學就讀，而這2人皆可領到360萬元的獎學金，消息被分享到PTT上後，立刻引發熱議，網友戰翻，台大可累積的人脈早超過360萬，但也有人認為，出社會多年都不見得能賺這麼多錢，若嫌學歷難看，再往上念研究所洗掉就好。

創校19年的亞洲大學指考錄取率102.13%，其中有兩位高學生的成績可上台大，卻放棄第一志願，選擇亞大就讀，兩人的分數都在全國前3%內、第一志願選擇亞大，符合亞大新生入學最高獎金條件，初估可領360萬元。

亞大主任秘書兼招生處長施能義表示，其中一位高姓學生是台北復興高中畢業，原可進台灣大學，卻選擇亞大生物資訊暨醫學工程系（生醫資訊組）就讀。另位吳姓學生是政大附中畢業，也高分選擇亞大財經法律系（科技法律組）。

施能義也說，亞大提供新生入學獎學金最高可領360萬元，外加海外雙聯碩士、雙聯博士助學獎金最高120萬元，合計可領480萬元。

而消息也傳到PTT引發熱議，不少網友認為「不值得！」在台大可累積的人脈資源財產就不只360萬的價值，真傻！但也有許多網友表示，出社會賺十年也不一定有360萬，且對高手來說，若嫌學歷不好看，畢業再去念研究所，洗一下就好。。

(中時新聞網)