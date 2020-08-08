基隆外木山海上王爺文化祭，攜手吳鳳啟航遊江護平安。（基市府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆外木山海上王爺文化祭，攜手吳鳳啟航遊江護平安。（基市府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆外木山海上王爺文化季從7日正式開跑，其中，基隆市政府與外木山協安宮共同舉辦的海上遊江遶境，每年都選在池府王爺誕辰日（農曆6月18日）辦理，為北臺灣最獨特、最盛大的海上遊江慶典盛會，今年更特邀金鐘獎主持人吳鳳參與，在當天上午6點，跟著近20艘漁船啟航，隨著天色漸亮船隊浩浩蕩蕩載運王爺出海遶境，透過這樣特殊的淨港儀式，祈福保佑漁民海上作業平安、漁獲滿載。

產發處指出，俗話「落海靠媽祖，起岸靠王爺」是形容王爺與漁村的緊密關係，也意指漁獲的有無與多寡，都端賴王爺的賞賜，外木山當地會出動十幾艘漁船組成護送遶境船隊，從外木山漁港出發，沿途由東往西繞回經過北海岸各大漁港，為海上遶境儀式中具有相當航程的慶典活動，他說，當船隊進入各個漁港時，都會先遶行三圈接受迎賓「添載」儀式，場面振奮人心，現場信徒、遊客共同祈福，期盼疫情趨緩，整年的平安福氣、豐收滿載。

產發處指出，這項儀式已有百年歷史，由在地居民不斷的傳承，為讓更多民眾能深入認識基隆傳統漁村信仰，近幾年市府與廟方開始合作推廣，並邀請國內外遊客搭乘娛樂漁船，一起隨著遶境船隊進行海上巡江，讓遊客能更深入瞭解基隆海洋主題產業及漁村信仰文化。

產發處強調，從海上的視角，體驗不一樣的基隆，如沿途可以從海上飽覽和平島地質公園、深澳象鼻岩、酋長岩、基隆嶼及金山燭台雙嶼、野柳岬及大武沙灘，海天的色的景色令人心曠神怡，從隨船長輩的記憶中學歷史，也傳承基隆特有的文化。

(中時 )