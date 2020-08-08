中共全國人大常委會今日起一連四天在北京召開，早上在人民大會堂開幕。香港電台稱，據了解，常委會新增了處理立法會換屆選舉延後一年出現「真空期」問題的議程。

根據官媒新華社早前公布的議程內容，這次議程亦包括審議城市維護建設稅法草案、契稅法草案、預防未成年人犯罪法修訂草案及動物防疫法修訂草案等。

港區人大常委譚耀宗昨在港啟程時表示，預計常委會將就立法會真空期問題作原則決定。他稱留意到社會對真空期問題有不同見解，聽到傾向現任議員可以「繼續」過渡至臨時議會；至於被選舉主任DQ參選資格的4名議員如何處理，他說要留待人大常委會決定。

除譚耀宗外，昨出發到北京列席常委會的包括基本法委員會副主任譚惠珠、港區人代李應生、黃友嘉、陳勇和黃均瑜。

美國8月7日宣布制裁香港特首林鄭月娥、律政司長鄭若驊、警務處長鄧炳強等11名中港官員。路透社引述消息人士稱，華府舉動跟港府押後立法會選舉有關。引致美國加強審議制裁。

(中時 )