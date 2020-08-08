羅霈穎大哥羅青（左）今中午抵達靈堂參加頭七法會。（粘耿豪攝）

黃衣燦笑呈現生前爽朗個性 羅霈穎追思會場曝光

羅霈穎昨進行引魂設靈儀式後，靈堂於今天開放，今（8日）下午1點家屬將進行頭七法會儀式，故靈堂從下午4點到晚上10點開放各界弔唁。于美人今早10點就前往台大出席「肝病防治學術基金會26週年慶」菸害防治活動，忍住悲傷趕場羅霈穎家屬1點頭七法會，她一身白色襯衫、黑褲，神情肅穆 12點38分抵達靈堂，還特別去買羅妹妹生前最愛的紅豆蛋糕。羅霈穎大哥羅青隨後於於中午41分抵達。

(中時 )