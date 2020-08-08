台北市警內湖分局西湖派出所1名洪姓員警，因不滿遭調往其他單位服務，日前自製多張「不公」字樣紙張，貼滿派出所大門口，還上臉書PO文留言抗議。內湖分局今召開記者會說明，指因考量洪姓員警工作表現、未落實報告紀律等因素，加上他已於西湖所服務滿7年，才會調整其單位，盼藉環境改變可重燃其工作熱枕。

警方表示，內湖分局是在本月5日發布人事調整，而「不公」字樣則於6日晚間即貼滿派出所大門，引來不少洽公民眾側目，而洪姓員警其實早在3月底已先得知自己可能遭調職，曾在臉書「靠北警察」PO文，指自己因不認同所長規劃的酒測勤務等措施，可能遭分局調整職務，調往康寧派出所等。

不過，內湖分局得知「貼字條在派出所大門抗議」一事後，也派員安撫、向洪姓員警說明，他情緒較平靜後，也主動撤下「不公」字條，願意接受分局安排的新職務規劃。

內湖分局則於今日再開記者會對外說明，除強調調動與洪姓員警在臉書PO文無關外，也已啟動「關懷輔導機制」，會持續注意同仁情緒反應，並加強內部溝通等，希望能減少與基層間隔閡，提升團隊工作士氣。

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(中時新聞網)