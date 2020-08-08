大批陸配、陸生回不來，民進黨政府被嚴厲批評歧視，卻仍無動於衷，如此情況下，一名住在新北的新手媽媽，先生是福建人，兩人不只因為政府防疫將近半年沒見面，來台團聚手續無法申辦，孩子兩周前已出生，但她的配偶欄卻是空的，小朋友現在只能暫時從母姓，「生產過程老公不在身邊，我常被冷嘲熱諷，真的是惡夢，但像我這樣的案例，還有很多人」。

民進黨政府迄今堅持不讓陸配來台，人倫悲劇不斷上演。新北一名新手媽媽表示，原本是百貨公司櫃姐，去年10月底，她與在福建從事房仲業的另一半在大陸結婚，那時她辭去台灣的工作，到在福建一個賣場上班，但是在12月發現懷孕，希望孩子能在台灣出生，兩人因此計畫今年1月向移民署申請團聚，但沒想到疫情在農曆春節時期爆發，夫妻無法相聚。

她坦言，懷孕過程很不容易，孕吐非常劇烈，不適應大陸在孕期的調理與飲食方式，因此在2月初先搭船回台灣，在完成返台隔離期之後，開始產檢，卻被婦產科醫生與護士不斷質疑，「他們就是問我老公，其他都是老公陪老婆產檢，我預產期在7月，但現在這種情況，我也回答不了。」

她說，老公到現在還是無法來台灣，孩子都已經出生兩個星期，移民署也不接受申請新婚團聚，不只配偶欄是空的，現在的身分是單親媽媽，小朋友也只能暫時從母姓，「生孩子的時候，還有照顧我，一般這種事都是老公在做，但老公來不了，都是家人陪，可是我媽、我妹每天都要上班，真的很辛苦。」

她提到，這段時間真的不知如何是好，所以不斷在移民署還有陸委會的官方臉書留言，說明自己的情況，但是都沒有回覆，並發現向她的情況，為數不少。她反問：「我不懂，歐美疫情很嚴重，為什麼他們可以來台灣？」

受訪過程她不斷提及一人生產的艱辛，「我當時想得很容易，覺得自己生產不會怎樣，可是真的要老公在身邊，醫院看到我一個人，都問我老公在哪裡？我也只能說大陸人就是不能來，現在自己帶孩子，真的是惡夢，很崩潰。」

至於另一半的情況，她則說，一開始的時候，她的先生非常期待來台灣生活，現在政府將防疫當作政治操作，「大陸人的想法就是不喜歡綠色，大小眼，對美國、日本就是很好」，而她自己則是得照顧孩子，現在又沒有工作，在大陸的婆婆會支應她些許費用坐月子，但絕大多是還是得靠自己與娘家，艱辛萬分。

(旺報 )