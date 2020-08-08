機車失控衝入路旁草地撞上護欄，倒掛在護欄上，人被拋飛（王志偉翻攝）

省道台11線27.5公里處、花蓮縣壽豐鄉水漣路段，今天凌晨傳出死亡車禍，許姓青年騎乘機車載蔡女途經此處，疑因轉彎不慎摔車撞撞擊路邊護欄，許男傷重死亡，蔡女多處擦傷。許男是家中獨子，許父來到警局做筆錄時哀痛至極，哽咽說不出話，也讓員警鼻酸，嘆：「真是一個悲傷父親節！」

勤務中心獲報，今凌晨0點10分左右，許男騎乘機車載蔡姓女子，在台11線27.5公里處的北上車道發生車禍，機車失控衝入路旁草地撞上護欄，倒掛在護欄上，人被拋飛，因撞擊力道猛烈，許男頭部重創，當場死亡，後座18歲蔡女受傷，路過民眾發現報案。整起事故仍在調查當中。

警方製作筆錄時獲知許男是家中獨子，父親今天到警局做筆錄時傷痛不已，一度哽咽說不出話。據了解，許男取得駕照約半年，趁著考上大學開學前夕，與朋友到花蓮找親戚，夜晚出遊傳出憾事。

警方調查，許男與後座的蔡姓女乘客已滿18歲，都是雲林人，許男有駕照，經抽血檢測蔡姓女子沒有酒精反應，已報請檢察官相驗，釐清事發原因。

(中時 )