環保署今年2月間撤銷台中市環保局對台中火力發電廠（中火）做出的3項處分，台中市環保局向台北高等行政法院聲請停止執行7日遭駁回；對此台中市長盧秀燕怒斥：環保署官官相護，已成環境殺手署，台中市政府會繼續努力，繼續抗告。

台中市府去年12月3日、14日、23日分別以中火燃煤使用量超過1104萬公噸許可量上限為由，分別開出第300萬元、600萬元以及900萬元三次罰款；但環保署今年2月25日則以台中市府錯誤引用空汙法為由，三張罰單及廢止許可證的處分皆違法，因此予以撤銷。台中市政府環保局不服，聲請停止執行，高分院7日駁回市府停止執行的聲請。

對於這最新裁決，盧秀燕回應，中火汙染超標，所以市府對中火開罰，有人汙染超標，當然要加以處罰，但可是環保署竟官官相護，撤銷裁罰。為了民眾，市府會繼續努力，不排除繼續抗告，她也希望中央政府與地方政府一條心，保護民眾、扼阻汙染，對於汙染的人與廠商，應予以處罰，不應縱容。

盧秀燕認為，環境保護署應該要保護環境、保護民眾，而不應官官相護，變成環境殺手署，保護汙染，以後廠商就會有樣學樣，反正環保署會給他們依靠，製造的汙染沒有關係，這是錯誤的。

(中時 )