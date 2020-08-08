北斗鎮「織夢樂園」觀光工廠7月通過經濟部觀光工廠評鑑，成為彰化縣第15家觀光工廠，館內處處絢麗奪目的場景、遊樂園化的設計。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

北斗鎮「織夢樂園」觀光工廠7月通過經濟部觀光工廠評鑑，成為彰化縣第15家觀光工廠，館內處處絢麗奪目的場景、遊樂園化的設計。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

北斗鎮「織夢樂園」觀光工廠7月通過經濟部觀光工廠評鑑，成為彰化縣第15家觀光工廠，館內處處絢麗奪目的場景、遊樂園化的設計。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

北斗鎮「織夢樂園」觀光工廠7月通過經濟部觀光工廠評鑑，成為彰化縣第15家觀光工廠，館內處處絢麗奪目的場景、遊樂園化的設計。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

北斗鎮「織夢樂園」觀光工廠7月通過經濟部觀光工廠評鑑，緞帶到創作體驗營。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

北斗鎮「織夢樂園」觀光工廠7月通過經濟部觀光工廠評鑑，緞帶到創作體驗營。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

國人掀起知性兼感性旅遊，深入土地認識產業成了最潮的旅行方式，觀光工廠蓬勃發展，彰化縣是中小企業的故鄉，更是潛力無窮，北斗鎮「織夢樂園」觀光工廠7月通過經濟部觀光工廠評鑑，成為彰化縣第15家觀光工廠，目前彰化縣觀光工廠家數已躍居全國第3名。

彰化最新景點「織夢樂園 Lanyard Paradise」位在彰化北斗復興路上，館內處處絢麗奪目的場景、遊樂園化的設計，有整排像豎琴一樣的七彩棉線，開放工廠生產線，還有美食餐點區、繽紛彩帶及精品飾品，並設計卡通人物馬戲團情境、VR動感遊戲區，場也有泡泡秀，活生生地就像遊樂園一樣。

彰縣府表示，近幾年觀光工廠蓬勃發展，食衣住行育樂面面俱到，「食」的方面有台灣優格餅乾學院、興麥蛋捲烘焙王國、中興穀堡稻米博物館；「衣」的部分由樂活觀光襪廠、台灣手套博物館、襪仔王觀光工廠帶你認識生活中從頭到腳的穿著；而「住」的方面就由台灣玻璃博物館、卷木森活館、水銡利觀光工廠、緞帶王織帶文化園區及愛玩色創意館來帶領您了解如何使居家環境更利美觀；最後更有華新MASK創意生活館、台塑生醫健康悠活館、白蘭氏健康博物館等。

彰縣府綠經處處長劉玉平表示，國、內外遊客瘋迷觀光工廠的遊氣正旺，去年全台觀光工廠旅客人次衝破1186萬人次，觀光產值約25億元，彰化縣更ˋ是潛力無窮。

綠經處表示，未來持續依在地產業特色能量餐飲、養身保健、織夢傳產與生活工藝等四大區塊，規劃觀光工廠發展軸線與旅遊行程。並以精緻化、特色化與國際化為輔導宗旨，帶動整體產業創新轉型，擴發揮產業觀光群聚效應。

(中時 )