父親節即將到來，中市警二分局長蔡元戎有感於許多員警身兼父親角色，在守護民眾安全之餘，更需兼顧照護家庭之責，因此為感謝「警察爸爸們」平日的辛勞，特別為每位警察爸爸準備精美的刮鬍刀禮盒做為父親節的禮物，期許爸爸們擁有正義帥氣的面貌，成為孩子心中的超級英雄。

中市警二分局計有200位警察爸爸，為趕在父親節前讓每一位警察爸爸都能收到禮物，共同感受節日溫馨的氣氛，蔡元戎特別提前規劃行程到各單位慶祝，除祝福爸爸們「父親節快樂」外，並親自送上刮鬍刀禮盒，讓收到禮物的員警爸爸們感動不已，並直呼這次的禮物最有「面子」，一語雙關不禁讓人會心一笑，也讓場面增添不少歡樂的氣氛。

警察被譽為「人民保母」，但角色更像個令人安心的堅毅「爸爸」，默默守護每個人，因此蔡元戎特別藉此節日提醒員警，在打擊犯罪守護人民之餘，更要對自己的家人多加關心及陪伴，因為有家庭作為強力後盾，才能讓警察爸爸們在職場上無後顧之憂，發揮自己的價值。

(中時 )