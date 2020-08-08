白家綺預產期在明年3、4月。（圖／民視提供）

民視《臺灣那麼旺》、《醫學大聯盟》主持人白家綺傳出「好消息」，今日中午在臉書甫剛發佈肚子裡「又有了」，讓粉絲網友們大家驚呼連連直說恭喜，她害羞說跟老公吳東諺其實是「預謀犯罪」，白家綺解釋說：「2個女兒都整天黏在一起玩遊戲，有對方的陪伴成長，跟老公看到兒子小斗宅因為跟姐姐們年齡差距太大，未來沒有這樣的伴，倆人心裡就想再拼一個」，坦言努力好一陣子，一直沒有好消息，還因為自己求子心切，曾經「假性懷孕」讓她沮喪了許久，這次知道懷孕當下，開心到說不出話，而且老公吳東諺還激動到「熱淚盈眶」！

被問到有沒有「照表操課」甚至時間到就把老公「call」回家？讓白家綺臉紅說沒有這麼嚴重啦！但自己會把「週期表」打開秀給老公看，他就知道意思了，倆人就會照著「行程走」，可愛率直的她讓所有人都感染到她的喜悅！也表示肚子裡的寶寶預產期大約在明年3、4月，對於性別沒有想這多，強調男生、女生都好，也聊到自己的體質是屬於害喜嚴重的，現在已經有癥狀了！最後也被問到會擔心身材走樣嗎？她笑說已經這已經擔心第四次了，愛美的自己會在最適合的時後讓自己盡快恢復美美的身材，還說剛好現在主持《醫學大聯盟》，有眾多的醫生、營養師給她專業建議跟把關，讓她一點都不擔心。

(中時 )