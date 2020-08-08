桃園市八德區日前晚間19時許在60歲邱姓老翁坐在電動車上，八德警分局員警發現，上前關切詢問，發現老翁下午自家中騎電動車出門逛街，因電動車電力耗盡無法發動，員警先把老翁帶回派出所協助充電，順利讓老翁回家。

八德分局呼籲，民眾駕駛車輛上路前應做好車輛保養與檢查，倘若遇類似故障情事，可撥打110報案專線報警，警察將會盡速派員到場給予協助，另家中長者如使用交通工具獨自出門，請民眾能多一份關心，並多留心長者外出狀況。

(中時 )