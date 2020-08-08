老翁電動車沒電「顧路」 警察熱心幫忙充 13:352020/08/08 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市八德區日前晚間19時許在60歲邱姓老翁坐在電動車上，員警發現老翁電動車沒電，擔心發生危險，先帶老翁回派出所休息。（警方提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市八德區日前晚間19時許在60歲邱姓老翁坐在電動車上，八德警分局員警發現，上前關切詢問，發現老翁下午自家中騎電動車出門逛街，因電動車電力耗盡無法發動，員警先把老翁帶回派出所協助充電，順利讓老翁回家。 八德分局呼籲，民眾駕駛車輛上路前應做好車輛保養與檢查，倘若遇類似故障情事，可撥打110報案專線報警，警察將會盡速派員到場給予協助，另家中長者如使用交通工具獨自出門，請民眾能多一份關心，並多留心長者外出狀況。 (中時 ) #老翁 #電動車 #八德 #員警 #發現 也許您會感興趣 推薦閱讀 少女狂灌酒故意蛇行騎車 PO上網炫耀 哥大義滅親：妳慘了 21:512020/08/07 社會 醉男酒精濃度爆表自撞路樹 員警怒斥：喝成這樣還開車 13:312020/08/06 社會 假孫子借35萬 警啟動圈存機制成功追回錢逮人 19:042020/08/07 社會 悲傷父親節 花蓮傳機車自撞車禍 獨子傷重亡父聞訊痛哭 13:172020/08/08 社會 行競科技專利電池技術打造台灣新創硬實力 17:202020/08/07 汽車情報-汽車新聞 OL爛醉吐滿身 暖男幫清洗「順便脫褲襪」忍臭味想硬上 22:572020/08/07 社會 預約比台積電成長大個股 09:002020/08/07 財經 陸港觀盤－電動車馳騁市場 供應鏈股價看俏 04:102020/08/07 全球財經 21歲警遭無照少年撞死 他看不下去「逆風發文」開炮：警察也有錯 20:452020/08/06 生活 美魔女找「離婚證人」幫簽名 90歲老翁開條件：讓我駕駕駕 13:312020/08/06 社會 社會熱門新聞 房子租給泰女當炮房「9天接40客」23歲鮮肉男慘了 - 社會 展示帳篷內驚見2隻腿 還傳出陣陣聲響 民眾嚇：已經半小時 - 社會 因為風的緣故 嘉義青年9萬塊飛了 - 社會 隔壁女同事衣服好透明 鄉民一眼看穿她身分 網驚：考調查局？ - 社會 青梅竹馬公園野戰 啪一半正妹身亡 竟是喬姿勢奪命 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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