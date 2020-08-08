台中市外埔區安定國小圖書室以綠野仙蹤為主題，讓整個校園成為大型戶外閱讀區。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

永春國小在走廊角落打造異國閱讀空間，榮獲「閱讀美力角」評選銀牌獎。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

東海國小結合美感教育，閱讀空間融合紅牆、絲瓜棚架等台灣鄉土元素。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

喀哩國小積極辦理全校學生學習扶助研習，了解學生學習脈絡及弱點，鼓勵教師設計各式適性課程。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

惠文國小組織學習輔導小組紀錄，定期討論課程設計、教學策略等，以口語表達、實際操作、線上課程等方式提升學生學習意願。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

台中市教育局鼓勵國小營造閱讀空間，舉辦「閱讀美力角」評選，外埔區安定國小緊扣圖書室主題廣設閱讀空間榮獲金牌獎，南屯區永春國小、西屯區東海國小獲銀、銅牌。另教育部評選學生學習扶助績優學校，烏日區喀哩國小及南屯區惠文國小榮獲領航團隊獎。

台中市教育局針對轄內國小舉辦「閱讀美力角」評選，鼓勵各校營造閱讀空間。安定國小圖書室以綠野仙蹤為主題，讓整個校園成為大型戶外閱讀區；永春國小在走廊角落打造閱讀空間，每層樓以德國、俄羅斯、西班牙等不同國家為設計主題，融入國際文化元素。

榮獲銅牌獎東海國小結合美感教育，閱讀空間融合社會、藝術及自然，加入紅牆、絲瓜棚架等台灣鄉土元素，以及大肚山特有動植物陶塑作品等，培養美感和閱讀習慣。

教育局長楊振昇表示，除鼓勵學校利用校園角落打造特色閱讀空間，也舉辦閱讀活動，盼提升學生閱讀質量、興趣及能力。此外，烏日區喀哩國小及南屯區惠文國小努力辦學，薦送教育部學生學習扶助績優學校評選，榮獲領航團隊獎，期許學校持續帶領孩子向上成長。

喀哩國小校長張秀娟表示，透過研習可了解學生學習脈絡及弱點，並鼓勵教師設計多元有趣的課程與獎勵制度，以激發學生學習動力。惠文國小則組織教學社群團隊，定期討論課程設計、教學策略等，以口語表達、實際操作、線上課程等方式提升學生學習意願。

(中時 )