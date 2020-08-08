全球疫情緊張，台灣目前面對第二波疫情來勢洶洶，境外移入病例增加，國內也開始形成防疫的壓力，要求全面普篩的呼聲也再度浮現；對此，資深媒體人黃光芹說，防疫指揮官陳時中對於入境普篩是有考慮過的，但為什麼不做？關鍵在「到底要不要放權？」

黃光芹在政論節目中指出，陳時中除了自己做決定外，上頭還有兩個決策小組，其中一個是所謂的「專家會議」，而該會議對於普篩的討論結果認為「沒必要」，因此陳時中也聽從這個結果；另外還有個決定「小明們」能不能來台的「國境會議」，這個會議主要由行政院長蘇貞昌主導；而陳時中所做的決策，基本上都是由這兩個會議所得出的結果來執行的。

黃光芹表示，究竟陳時中真的是指揮官嗎，中央你們真的不肯放權嗎？現在台灣、國外在疫情檢測上的標準不一，卻可以開放國外來台經商、開放港澳生來台就讀、開放外國人來台就醫？這些事情到底是誰決定的？出來認領啊！

(中時新聞網)