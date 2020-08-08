儘管廣東宏遠當前已經面臨當家前鋒易建聯非打不可的窘境，廣東總教練杜鋒8日上午練完球，仍然抱持續賣關子的堅定立場，「阿聯打不打？到晚上就知道了。」畢竟今晚8點遭遇北京首鋼的準決賽G3，贏了就進軍決賽，輸了就要淘汰回家！

易建聯是在先前與青島雙星的8強戰，不慎拉傷大腿提前退場，也在前兩場準決賽場邊觀戰，如今隨著雙方打成1平，今晚準決賽G3勢必需要身為廣東精神指標的阿聯回來才行，他也在今天上午的訓練當中現身，且進行簡單的投籃練習。

不過杜鋒依舊不想太早把易建聯打不打的答案揭曉，只把焦點放在年輕球員成長上面，試圖轉移焦點，「比賽有起伏，對我們球員成長是很好的一點，盡力吧！老將經歷比較多，年輕球員在經歷季後賽這樣比賽時，經驗相對地有所欠缺。」

今晚同樣面臨晉級或淘汰命運的北京首鋼後衛林書豪，當然不希望自己的CBA菜鳥球季就此結束，畢竟從他去年8月宣告加盟北京首鋼，就以奪下本季冠軍作為目標，就算前役又遭對方打到流鼻血，相信今晚這1戰，豪哥仍會卯足全力。

(中時 )