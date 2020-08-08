台南六甲國中學生利用暑假彩繪學校停車場圍牆、以廢棄課桌椅製成鹿造型盆栽架。（台南六甲國中提供／劉秀芬台南傳真）

台南六甲國中學生利用暑假彩繪學校停車場圍牆、以廢棄課桌椅製成鹿造型盆栽架。（台南六甲國中提供／劉秀芬台南傳真）

台南六甲國中學生利用暑假彩繪學校停車場圍牆、以廢棄課桌椅製成鹿造型盆栽架。（台南六甲國中提供／劉秀芬台南傳真）

台南六甲國中學生利用暑假彩繪學校停車場圍牆、以廢棄課桌椅製成鹿造型盆栽架。（台南六甲國中提供／劉秀芬台南傳真）

暑假期間，台南六甲國中學生利用夏日樂學課程，探索家鄉特色，將停車場的圍牆以「鹿躍六甲」為主題進行彩繪，把廢棄的課桌椅木料，變身成有生命的造型鹿，學生不僅更認識家鄉文史、學到木工技藝，也讓校園變得更美。

六甲曾是群鹿聚集的平原，台1線與174線交叉路口還矗立著「鹿躍六甲」的意象設計。六甲國中學校總務主任蔡惠婷，暑假期間學校開設許多自由選修社團，其中尋鹿六甲社團以「鹿躍六甲」為主題，結合夏日樂學課程、職探中心設計職群以及課桌椅再生中心，讓學生認識家鄉，透過藝術創作來改造校園。

7月20日起至8月7日展開，13名學生在藝術家蘇冠印、陳明鈺帶領下，從認識家鄉人文物產特色開始進行創作。每天下午師生們進行共同創作，設計各式造型的鹿，利用課桌椅再生中心回收木料，重製彩繪成創意造型鹿，再放入綠色植栽，成為校園最美的裝飾品。

彩繪牆的設計則結合了竹筍、甲骨文、火鶴花、稻田、埤塘、蓮花等元素，大家合力繪出五彩繽紛的竹筍鹿、甲骨鹿、火鶴鹿，讓校園停車場斑駁老舊牆面有了新生命。學生王竹庭表示，她是因為喜歡鹿才加入社團，能夠一起參與創作，雖然辛苦但很值得。

(中時 )