真的是沒有最囂張，只有更囂張？昨日媒體已披露有人在賞鯨豚聖地的龜山島海域駕駛快艇刻意追趕、驚嚇鯨豚群，不料在媒體報導之後竟還不知收斂，今（8）上午又有一艘快艇刻意尾隨賞鯨船，只要見到有鯨豚群浮出水面，就立即高速衝向鯨豚群，此一行為已激起賞鯨團業者及遊客怒火，政府相關單位如再不即時出面處理，爆發衝突事件恐難避免。

有賞鯨船業者表示，最近這些來自外縣市的快艇，似乎是刻意在龜山島海域找麻煩，先前在「牛奶湖」水域停泊放人下水玩潛水，完全不管這裡原本是賞鯨船的固定航道，十分危險，如今又似乎在刻意挑釁賞鯨船，只要看到賞鯨船就先尾隨在後方，等有鯨豚群浮出水面時，就立刻高速衝向鯨豚群，要將鯨豚嚇跑，讓人看了火冒三丈，賞鯨船業者已經在私下討論要如何祭出反制行動。

對於龜山島海域出現騷擾鯨豚、「搶地盤」事件，宜蘭縣政府工旅處表示，遊艇駕駛人的行為如果觸犯野生動物保護法或發展觀光條例，宜蘭縣政府將會依法處理，此外，娛樂漁船從事龜山島海域的賞鯨、繞島及登島活動，是宜蘭縣休閒漁業及觀光發展的重點，宜蘭縣政府要求遊艇主管單位及海巡署應儘速表態維護海域秩序，避免影響縣內既有娛樂漁船從事賞鯨、繞島、登島活動，並維護所有船隻及人員安全。

海巡署第一（宜蘭）巡防區指揮部表示，已呼籲各遊艇業者於龜山島周邊海域遊憩時，務必注意鯨豚狀況，另外也將立即加強巡防艇在該海域巡邏，以維護海洋生物安全，如發現確有騷擾、獵捕等傷害鯨豚行為，將依據野生動物保育法依法函送。

(中時 )