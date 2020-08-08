高雄市左營區一家診所疑詐領健保費，經檢調偵辦並搜索診所查扣病例，傳喚診所負責人麥姓醫師到案，初步估算獲利不法近200萬元，檢方訊問後向法院聲請羈押，麥姓醫師遭裁定以新台幣40萬元交保。

橋頭地檢署接獲情資，高雄市左營區某診所醫療處置異常，疑似詐領健保費，檢調組成專案小組全力偵辦，於年8月4日搜索該診所，查扣健保卡、病歷資料等物，並傳喚該診所67歲麥姓負責人兼醫師，帶回藥師、護理人員、助理等關係人及證人共計15人到案說明。

檢調發現，被告麥姓醫師疑似向親友租借藥師牌照後，僱用不具藥師資格的員工，依其開立的處方箋調劑藥物，並以人頭藥師調劑之藥歷檔，向健保署申領藥事服務費，2017年至2019年間虛偽申報藥事服務費及藥費點數約 123萬點。

此外，被告麥姓醫師又於2017年2月至2020年 7月間，分別以「利用病患就醫時，虛偽製作不實醫療紀錄」，或「刷健保卡可換保健食品及免費領取藥物為誘因，向鄰近店家取得健保卡盜刷」等不法方式，向健保署申報醫療費用，致健保署因此陷於錯誤而核撥醫療費用點數達 192萬3000點。

全案經檢察官蘇恒毅、林世勛、許亞文漏夜訊問後，認被告麥姓醫師違反刑法第216條、第 215條之行使業務登載不實文書及同法第339條之4第1項第2款之3人以上共犯加重詐欺取財等罪嫌重大，且有勾串證人並反覆實施犯罪之虞，向法院聲請羈押，後經法院裁定以40萬元交保，後續將由檢警追查其他共犯。

(中時 )