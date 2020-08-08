7旬黃姓老婦烈日下慌張衝進派出所報案稱機車被竊，警方初步調查機車並未被拖吊，深入詢問細節，老婦竟緊張得毫無頭緒，但堅稱她騎機車到台灣銀行辦事後，機車就丟了，警方調閱附近監視器追查、帶老婦到周遭路口搜尋未果，最後竟在台中商銀騎樓找到機車，原來是她記錯銀行，讓警方大忙一場。

老婦日前下午頂著烈日慌張跑進台中市第一警分局西區派出所，指稱她騎機車到台灣銀行辦事後，從銀行出來機車就不見了，找得滿身大汗還是不見蹤影，向警方求助。

警方查詢發現老婦的機車並未被拖吊，進一步詢問丟車前的行蹤，老婦竟緊張得支吾其詞，指稱自己最近常忘東忘西，但堅稱她騎機車到台灣銀行辦事後，還在銀行裡看報紙，但出來就找不到機車了，至於機車停放處，完全想不起來。

警方幫忙調閱台銀附近及老婦所提及途經路口的監視器，在台銀前確實有發現老婦騎車身影，員警還耐心地帶她到周遭的路口搜尋，但均無所獲，經仔細比對附近路口監視影像，折騰老半天才發現她最後騎車身影是出現在民權路與自由路口的台中商銀前。

警方還不厭其煩地送老婦前往現場取車，老婦對自己記錯銀行，造成警方工作負擔，頻頻對其致歉。警方呼籲，民眾在停車後，可以手機將停放處拍照存起來，以便能依循照片的線索來找尋愛車。

(中時 )