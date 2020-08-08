教育部原宣布全面開放應屆畢業生以外的境外生來台檢疫就學，但政策卻急轉彎，據了解是因陸委會意見不同，而排除陸生，前總統馬英九8日出席肝基會活動怒斥，「太不像話了！」

教育部7月22日放寬境外生入境限制，宣布各國畢業生皆可申請來台，其中包含陸生，在8月3日教育部也發函宣布，全面開放應屆畢業生以外的境外生來台檢疫就學，卻在當天政策急轉彎。

據了解是因陸委會對陸生也不同意見，對此，馬英九痛批，「陸生無法來台對台也是一大損失，因兩岸年輕人的交流，對兩岸長期和平發展是有利的，實在太不像話了！」

衛福部長陳時中被問到馬英九的看法，陳回應，「這不是我主政的，對各種開放或近來，都有檢疫方式，只要各單位照著檢疫去做，都沒有意見。」

另外，被問到陸配子女「小明」們不能來台，是否因政治因素，陳時中回應，社會救是一個政治體，也離不開各種生活環境的條件，各種都要考慮，都會站在可行性和實際需要的情況綜合判斷。

(中時 )