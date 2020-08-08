新北市警察局「婦幼安全創意比賽」微電影得獎作品《公主（王子）養成計畫》，是以RPG遊戲製作的微電影，同時也是RPG電玩遊戲，自2018年獲得金獎，推出電腦版後，好評不斷，現在推出安卓系統手機版。

新北市政府警察局今（8）日下午4時結合新北市政府2020兒童藝術節活動，於市政府市民廣場大力推廣，以公主、王子可愛的QRCODE看版，提供民眾下載手機遊戲，使大、小玩家們隨手可玩。

這款RPG遊戲由金山警分局巡官張俐平、梁嘉芸及陶念祖等3人共同創作，張俐平認為遊戲跟卡通一樣最能吸引大、小朋友的注意，以玩遊戲方式教育孩子辨別是非、是宣導婦幼安全最淺顯易懂的方法，透過娛樂的方式，教導孩子保護自己的重要觀念，茁壯成長為自己人生的公主、王子。

活動現場透過婦幼安全宣導有獎徵答，贈送俏皮的鼠年面具，讓家長透過手遊教育小朋友自我保護的觀念，增進親子互動關係，寓教於樂。

新北市警局呼籲，暑假期間青少年因社會經驗不足，在成長的過程中容易受到誘惑，導致誤入歧途，提醒家長應多加注意，適時給予協助及指導，導正人生的方向。

(中時 )