鹿港天后宮前廣場舞台已經搭起，羅大佑即將開唱。（施澄淮提供／吳敏菁彰化傳真）

「假如你先生來自鹿港小鎮，請問你是否看見我的爹娘，我家就住在媽祖廟的後面賣著香火的那家小雜貨店」，羅大佑一曲「鹿港小鎮」唱紅了鹿港，已為人父，即將引退的最後演奏會，就挑在88節傍晚，在鹿港鎮天后宮牌樓前廣場開唱，呼應場景，讓人心沸騰，歌迷從上午就陸續飛奔鹿港等候，鹿港在地鄉親預期千人廣場肯定瘋狂大擠爆。

鹿港天后宮主委張偉東說，鹿港天后宮也是鹿港重要象徵，羅大佑計畫下午5點開唱，背景就是天后宮，呼應歌詞裡的媽祖廟，歡迎一起來聽歌、親睹偶像風采、回憶年輕歲月、拜媽祖祈求平安。

羅大佑的創作歌曲，牽動無數人心，「童年」、「家」等膾炙人口，「家」似乎也是羅大佑深刻創作主題，而當年羅大佑創作鹿港小鎮，並未到過鹿港，卻憑著對歷史原鄉感悟，讓這首歌直擊人心，也唱紅了鹿港，直到13年前鹿港慶端陽，才受邀前首度的鹿港體育館開唱，這次就直接在鹿港天后宮開唱，意義更特別。

鹿港歌迷們說，鹿港小鎮「聽說他們挖走了家鄉的紅磚砌上了水泥牆，家鄉的人們得到他們想要的，卻又失去他們擁有的，門上的一塊斑駁的木板刻著這麼幾句話，子子孫孫永保佑世世代代傳香火鹿港的小鎮」的幾句歌詞，至今唱起來猶如天啟，不知道當年沒到過鹿港的羅大佑先生怎麼感悟觸及了這最深刻一塊，讓人唏噓、動容，歌聲還在迴盪。

羅大佑即將來鹿港開唱消息在地方，歌迷們前仆後繼，掀起朝聖熱潮，鹿港天后宮主委張偉東也歡迎一起來聆聽引退前羅大佑精采歌聲。親自來尋覓賣著香火的那家小雜貨店。

(中時 )