大陸在2019年建政70周年大閱兵中，首度展示了一款解放軍空前強大的多管火箭炮，衛星圖更顯示這套武器部屬在廈門。政治評論員李正皓直言，當初台灣得知大陸部署這套武器系統是很慌的，因為台灣的武器射程無法應對。不過，在美國今年決定出售台灣「海馬斯」多管火箭後，台灣才不再處於劣勢。

美國對台軍售接二連三，《路透》披露正在商議的MQ-9B海上衛士無人機軍售案，加上美國政府已同意出售的M109A6帕拉丁（Paladin）155公厘自走砲、岸置機動型魚叉攻陸飛彈系統，以及進行中的M142「海馬斯」多管火箭系統（HIMARS）與MH-60R海鷹反潛直升機，5件軍售案合計達新台幣1572億元。

對此，李正皓在政論節目《新聞面對面》上，先秀出一張解放軍「多管火箭」部署廈門衛星照，表示這是大陸最近才研發出來的，它第一次露臉是在2019年大陸建政70年的大閱兵時，當初大陸展示這套武器系統非常低調，不僅閱兵展示武器時沒有掛名牌，連播音員也不知道這是什麼武器。《中國時報》則披露，這套尖端武器名為PCL191，中方以AR3系統為基礎，針對出口開發的模組化發射器。

李正皓接著表示，大陸這套多管火箭的射程可以射300公里，射程可直達台灣，那時候台灣看到這個東西其實很慌，因為台灣雷霆2000只有65公里，那時還拜託中研院趕快研發雷霆2000增程型去制衡大陸。就在這個危機之際，美國決定出售「海馬斯」多管火箭系統給台灣。

李正皓再指出，美國出售的「海馬斯」多管火箭系統非常好用，它和大陸多管火箭不同之處是，大陸是去年才研發出來，海馬斯則是2001年就已經上線。美國願意在這個時候賣「海馬斯」多管火箭系統給台灣，代表美國賣台灣大多是防禦型武器的時代不再，現在美國轉賣台灣攻擊型武器，讓台灣有能力可以反擊大陸。

「海馬斯」多管火箭系統也可配合美軍的「跳島戰術」。李正皓直言，美國2018年在日本沖繩附近的伊江島演習全新型態的跳島戰術，先派F-35 去轟炸附近的島嶼，再用C-130運輸機空運搭載「海馬斯」多管火箭，快速降落在島嶼上，15分鐘後可以開始攻擊。換句話說，過去認知的跳島戰術是士兵搶灘，但現在改採先已F-35先轟掉一個島，C-130運輸機降落後，再用海馬斯攻擊方圓300公里內的島嶼，這就是新時代的跳島戰術。

(中時新聞網)