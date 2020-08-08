50多歲、來自北部的台籍女子日前赴港，一採陰性後落跑，被攔截後二採檢出陽性，感染源成謎。中央流行疫情指揮中心近期調查手機紀錄，初步有35人需要採檢，目前等待結果中，發言人莊人祥表示，該名個案曾搭交通工具，仍需釐清是否戴口罩。

該名女子6月20日至7月27日都在台灣生活，7月27日入境香港後進行採檢，隔日發現一採陰性。檢疫期間，女子落跑，被攔截後，於8月2日進行二採，4日被檢出新冠肺炎陽性。

莊人祥表示，女子的軌跡有調到，目前正在進行接觸者訪談，初步發現有35人需要採檢，目前都還沒有採檢結果。指揮中心會持續根據疫調、比對軌跡進行相關調查。

莊人祥表示，該個案有搭一些交通工具，但她本人自述都說「時間久遠，有點忘記。」因此有些部分，需看到軌跡之後，再與當事人確認，另也需要釐清個案是否有戴口罩。4不過之前曾說，她至少是在8月4日發現有症狀，不管她是在哪裡感染，至少她的發病，應對台灣民眾沒有影響。

莊人祥表示，香港當地的疫情和台灣的疫情不一樣，對於女子的感染源，若要選，我是選香港的機率比較高，台大黃立民教授推測的是感染時間，我則是依照疫情的狀況來推測。

(中時 )