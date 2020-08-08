北向資金淨流入A股逾千億 外資金融機構加速布局大陸 14:362020/08/08 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今年以來，雖有新冠肺炎疫情的擾動，但中國資本市場對外開放進一步加速，外資金融機構也在加速佈局中國市場。 證券日報8日報導，東方財富Choice資料統計，截至8月7日，2020年北向資金淨流入A股達人民幣1,240.94億元。另據中國國家外匯局資料顯示，2020年第二季，外資投資中國境內證券淨流入逾600億美元（約人民幣4,200億元），處於歷史較高水準。 (工商 ) #中國 #資金淨流入 #A股 #外資金融機構 #佈局 也許您會感興趣 推薦閱讀 北向資金淨流入A股逾千億 外資金融機構加速布局大陸 14:362020/08/08 財經 外資賣超百億 周線仍連八紅 04:102020/08/08 財經要聞 攻運動宅經濟 巨大新創愛普智科技 04:102020/08/08 產業特刊 美制裁林鄭等11名陸港官員 陸料將反制報復 04:102020/08/08 兩岸要聞 外匯探搜－弱美元＋陸需求增 澳幣掙脫長線跌勢 04:102020/08/08 產業特刊 高管閃辭 康友半年報恐難產 04:102020/08/08 證券．權證 疫情又起 東南亞復甦面臨阻力 04:102020/08/08 全球財經 雙雄業績報喜 16檔被動元件舞動 04:102020/08/08 證券．權證 百勝中國擬9月赴港二次上市 04:102020/08/08 全球財經 陸港觀盤－短期聚焦騰訊業績 恒指支撐在24,000點 04:102020/08/08 全球財經 財經熱門新聞 追上台積電7奈米？陸晶圓龍頭研發進度曝光 專家大驚 - 財經 華為包下聯發科高階晶片 其它陸手機廠只能跳腳 - 財經 川普出手禁微信 外媒警告這些美企剉咧等 - 財經 敢賠錢！敢試錯！全聯變身全台年賣千億最大超市 - 財經 「一個人的武林」！沒有台積電 台股市值成長僅2％ - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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