今年以來，雖有新冠肺炎疫情的擾動，但中國資本市場對外開放進一步加速，外資金融機構也在加速佈局中國市場。

證券日報8日報導，東方財富Choice資料統計，截至8月7日，2020年北向資金淨流入A股達人民幣1,240.94億元。另據中國國家外匯局資料顯示，2020年第二季，外資投資中國境內證券淨流入逾600億美元（約人民幣4,200億元），處於歷史較高水準。

(工商 )