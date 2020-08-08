中美科技戰升級，美國總統川普日前下令，45日後禁止美國實體與TikTok母企字節跳動、騰訊旗下的微信進行任何交易。中國外交部發言人汪文斌8日表示，希望美國停止打壓有關企業，不要將經濟問題政治化，並強調美方進行政治操弄，最終將自食其果。

另一方面，市場則普遍擔憂美方此舉將惹來中國報復。綜合外媒8日報導，有分析師認為，一個可能性是中國禁止蘋果公司使用微信，這將讓蘋果在中國的銷售大受影響。

美國國際戰略研究中心的科技專家劉易斯（James Lewis）表示，川普的行政令呼應了美國國務卿蓬佩奧近日擴大「清潔網路」行動的說法，他形容「這是美中在數位世界的決裂」，必將導致中方報復。

Asymmetric Advisors高級策略師Amir Anvarzadeh認為，中方反制的可能性之一，就是禁止蘋果公司使用微信，這將令人想起美國先前禁止華為的手機使用Google的應用程式。

他指出，如果中國走出這一步，蘋果的iPhone在中國銷量一夜之間將下降達90％。但相信至少在美國11月總統大選前，中方不太可能採取這一決策。

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